Zelfs de grootste optimist moet inmiddels aan de lichttherapie

Het was gewoon herfst, en dat dan maandenlang. Eerst was het écht, de meteorologische herfst, en daarna wachtten we op een winter die nooit zou komen. Een muts was nooit echt nodig, alleen om de regen tegen te houden. De rayonhoofden van de Friese elfsteden hebben de hele winter liggen slapen naast hun barometer. Heeft er überhaupt een flinterdun laagje ijs in de sloten gelegen? Ik kan het me niet heugen.



Weerman Piet Paulusma meldde een paar weken geleden op Twitter: ‘Bij mij in Harlingen is het opnieuwherfst’. Ik geloof dat de spatie tussen ‘opnieuw’ en ‘herfst’ per ongeluk was weggevallen, maar ongewild gaf hij een prachtige nieuwe naam aan dit extreem lange seizoen vol regen, harde wind, nog meer regen, Ciara, Dennis, Ellen en bijbehorende codes geel, oranje, rood.