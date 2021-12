Zelfs betogers zijn niet blij met nieuwe protestplek van Den Haag: ‘Ze zien ons helemaal niet staan’

1100 kilo vuurwerk in beslag genomen bij grote controle in Cuijk, twee aanhoudin­gen

Bij een grote controle maandagavond in het Gelderse Cuijk is een lading van 1100 kilo vuurwerk gevonden die in een bus werd vervoerd. De gezamenlijke actie van de politie, douane en Belastingdienst was gericht op ‘ondermijning’, waarbij iedereen wordt aangehouden om te controleren of er niets tegen de wet gebeurt.

14 december