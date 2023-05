Zelensky brengt verrassingsbezoek aan Nederland: 'Er is goed nagedacht over beveiliging’

Met videoVolodymyr Zelensky, de president van Oekraïne, is in Nederland. Hij landde woensdagavond rond 22.15 uur met het Nederlandse regeringsvliegtuig op Schiphol. Waarna hij in geblindeerde wagens naar Den Haag is gebracht.

De verwachting is dat Zelensky donderdag een ontmoeting heeft met minister-president Mark Rutte. Ook zal hij een toespraak geven met de titel ‘Geen vrede zonder gerechtigheid voor Oekraïne’. Daarbij zal ook minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken aanwezig zijn.

Verder staat een ontmoeting met Kamerleden op het programma. Rond 09.00 donderdagochtend werd bekend dat de leider bij het gebouw van de Eerste Kamer is aangekomen. Hij werd aan het Lange Voorhout welkom geheten door de voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn, en voorzitter Vera Bergkamp van de Tweede Kamer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Er is een verhoogde politie-aanwezigheid rond het Marriott Hotel in Den Haag. Calamiteitensite Regio15 meldt dat iedereen in de buurt van het hotel zich moest identificeren woensdagavond. Ook zijn er blokkades opgezet bij het Catshuis. Een voorlichter zegt namens de burgemeester dat er geen speciale noodverordeningen van kracht zijn.

,,Bezoekers mogen gewoon rond de Tweede Kamer hangen. Uiteraard is er steeds overleg in de driehoek (hoofdofficier van het OM in Den Haag, politiebaas Paul van Musscher en burgemeester Jan van Zanen).” Bij verplaatsingen zullen wel kruispunten zijn afgesloten, zoals bij elk staatshoofd het geval is. Over de risico's die aan het speciale bezoek verbonden zijn, reageert de woordvoerder: ,,Uiteraard doen we over beveiliging geen uitspraken, maar geloof me maar dat er heel goed over nagedacht is.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Het regeringsvliegtuig woensdagavond vlak na de landing op Schiphol. © ANP

Zelensky zal ook langsgaan bij het Internationaal Strafhof (ICC). Dat doet onderzoek naar misdaden die zijn gepleegd in de oorlog in Oekraïne. Nederland steunt dat onderzoek met geld maar ook met marechaussees die zoeken naar bewijzen van misdaden in Oekraïne.

Het ICC kondigde in maart aan dat er een arrestatiebevel is uitgevaardigd tegen Vladimir Poetin. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het onwettelijk deporteren van kinderen.

Dodenherdenking

Bij talkshow Op1 liet de Amsterdamse politiechef Frank Paauw doorschemeren dat Zelensky in ieder geval niet aanwezig zal zijn bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam. Volgens Paauw zou dat met het oog op de veiligheid een ‘heel ingewikkelde exercitie’ worden vanwege het aantal mensen dat naar de Dam toekomt.

Wegens Dodenherdenking liet Kamerlid Caroline van der Plas (BBB) weten niet aanwezig te zijn bij de ontmoeting met de Oekraïense leider. Ze vindt dat oorlogsslachtoffers deze dag centraal moeten staan en niet Zelensky, twitterde ze. ‘Dat dit bezoek juist NU moet, vind ik heel misplaatst.’ Ook Geert Wilders (PVV) is er niet: ‘Vandaag gaat het wat mij betreft in Nederland niet over hem maar over onze eigen nationale Dodenherdenking'.

Andere Kamerleden reageren dat ze 'een bevriend staatshoofd boycotten’ wel ‘héél ver’ vinden gaan, zo schreef Ruben Brekelmans (VVD) op Twitter. Liane den Haan (Fractie Den Haan) vindt het juist heel mooi dat Zelensky op zo'n dag als vandaag ‘in ons midden is’.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Geblindeerde wagens verlieten Schiphol kort nadat Zelensky er landde. © ANP

Het is het eerste bezoek van Zelensky aan Nederland sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak. Het regeringstoestel vervoerde hem woensdagochtend van het Poolse Rzeszów naar Helsinki, waar hij een top van noordelijke landen volgde.

Eerder bezocht Zelensky onder meer de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en Polen. Ook was hij te gast in het Europees Parlement in Brussel. Online sprak Zelensky de Tweede Kamer al eens toe en afgelopen jaar ontmoetten diverse ministers en premier Rutte Zelensky in Kyiv.

Volledig scherm Zelensky tijdens een speech in Zhytomyr, vorige week. © AFP

Steun

Tijdens zijn toespraak aan de Tweede Kamer, ruim een jaar geleden, bedankte Zelensky de Nederlandse ‘politiek en de gewone mensen’ voor de steun aan zijn land. ,,Voor de sancties, de principiële aanpak van het zakenverkeer met Rusland en de hulp aan Oekraïners.” Ook zei hij blij te zijn met de wapens die het land uit Nederland ontving.

Nederland leverde inmiddels voor 1,2 miljard euro aan militaire steun aan Oekraïne, meldt het ministerie van Defensie. De steun bestaat uit de directe levering van wapens vanuit de eigen militaire voorraden, de aankoop van nieuwe wapens en een bijdrage aan internationale fondsen. Voor dit jaar maakt het kabinet 2,5 miljard euro vrij voor steun aan Oekraïne dat op 24 februari vorig jaar werd aangevallen. Naast militaire is er ook humanitaire steun.

Volledig scherm Op 17 februari bezocht Rutte Zelensky in Kyiv. © AFP

Ons land is ook een van de aanjagers van een tribunaal waar de verantwoordelijken van de oorlog zouden moeten terechtstaan. Nederlandse marechaussees speuren onder de vlag van het Internationaal Strafhof (ICC) in Oekraïne naar bewijzen van oorlogsmisdaden.

Luchtafweer

Oekraïne heeft veel wapens nodig in de strijd. In Finland zei Zelensky vooral behoefte te hebben aan luchtafweer en te hopen op gevechtsvliegtuigen. De luchtafweer is nodig tegen de Russische aanvallen met drones en raketten. Ook wordt al maanden gespeculeerd over een op handen zijnd offensief van de Oekraïners.

Rusland beweerde woensdag nog dat een drone van Oekraïne het Kremlin in de Russische hoofdstad Moskou had aangevallen. Zelensky ontkende dat zijn land de aanval heeft uitgevoerd. ,,We vechten op ons eigen territorium”, verklaarde hij.

Volledig scherm Zelensky in Helsinki, waar hij een top van de noordelijke landen bijwoonde. © AP