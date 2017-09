Zeldzame zeeanemoon voor Nederlandse kust

De zeeanemoon werd deze zomer gefotografeerd langs de Brouwersdam tussen Zeeland en Zuid-Holland. Het dier is slechts enkele keren eerder in Nederland gezien. Voor zover bekend voor het laatst in 1988 in de Grevelingen tussen de eilanden Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. De anemoon heeft zich toen niet blijvend gevestigd in Nederland.