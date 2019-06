Zeldzame levende maanvis gespot in Waddenzee

Prik van een pieterman? Direct onder de hete kraan, dan is het (meestal) zo over

11:59 Zijn naam klinkt als het begin een Sinterklaasliedje, maar de naklank is een stuk minder vrolijk. De kleine pieterman is een uiterst giftig visje, dat zich ook aan onze kusten ophoudt. Een steek van het diertje had grote gevolgen voor een Belgische badgast in Knokke. De vrouw draaide met een extreem allergische reactie het ziekenhuis in, maar hoewel pijnlijk is de prik van een pieterman doorgaans snel verholpen.