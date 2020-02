Zeldzame jonge otter heeft ring van zwerfafval om nek: ‘Nog maar de vraag of hij dit overleeft’

videoEr zwemt een otter met een plastic ring om zijn nek in de Nieuwkoopse Plassen in Zuid-Holland. Dat blijkt uit beelden die zijn gemaakt met een wildcamera van Natuurmonumenten. De ring is hoogstwaarschijnlijk zwerfafval, waar de nog jonge otter onwetend doorheen is gezwommen. Boswachters maken zich grote zorgen omdat het dier in de ring kan stikken als hij gaat groeien.

Op de beelden is te zien dat twee jonge otters en hun moeder uit het water komen. Eén van de jongen heeft duidelijk een soort ring of band om zijn nek. Boswachter John Pietersen van Natuurmonumenten schrok flink toen hij het zag: ,,Waarschijnlijk is het jonge dier door afval heen gezwommen. Een otter heeft een gestroomlijnd lichaam en een dikke vacht. Met de haren mee glijdt een ring er zo omheen. Maar zonder hulp kan zo’n ring er niet meer af.”

De otter is naar schatting een maand of tien oud en zal nog ietsje groeien. Als de otter nog groter wordt, kan de ring irriteren en infecties geven, als dat nog niet is gebeurd. Ook kan de plastic ring zijn luchtpijp afknellen waardoor het dier kan stikken.

Schuwe dieren

Logischerwijs willen de boswachter en Natuurmonumenten er alles aan doen om de ring wijder te maken. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Otters zijn schuwe dieren en laten zich zelden zien. In de Nieuwkoopse Plassen leven momenteel slechts zes of zeven otters. Pietersen: ,,Ik ben dagelijks op de plas en hoewel ze er sinds 2014 zijn, heb ik er nog nooit één levend gezien.”

De boswachter heeft daarom de hulp ingeroepen van een otterexpert. ,,We gaan samen kijken of we de otter kunnen vangen en bevrijden van zijn ring. Maar een schuwe otter vangen in 1400 hectare gebied is bepaald geen gelopen race. Probeer maar eens de juiste te vangen.” Hij drukt mensen op het hart om vooral niet zelf naar de otter te gaan zoeken. ,,Daarmee doe je onbedoeld meer kwaad dan goed.”

Volledig scherm Op de beelden is te zien dat de ottor een plastic ring om zijn nek heeft. © Natuurmonumenten.

Wildcamera’s

Intussen blijven de camera’s in het gebied draaien. Pietersen hoopt dat de otter vaker op beelden van de wildcamera’s verschijnt. ,,Als we hem niet kunnen vangen én hij staat niet meer op de beelden, dan vrees ik met grote vrees. Gelukkig is het nog niet zover.”

Zwerfafval in natuurgebieden is een grote ergernis van veel boswachters. Pieterse roept iedereen daarom met klem op om afval gewoon mee naar huis te nemen. ,,Hopelijk is dit voor veel mensen een wake-upcall? Plastic hoort echt niet in onze natuur thuis!”

