Zeldzame horrorteek in Drenthe droeg deze bacterie bij zich

Ajax stapt over op Bud

11:21 Biermerk Budweiser heeft zich als partner verbonden aan het eerste mannen- en vrouwenteam van Ajax. Die stap past in de ambitie van de Amerikaanse bierbrouwer de Europese markt te veroveren. Het bier wordt in Nederland door bierbrouwerij AB InBev, waarvan het Nederlandse hoofdkantoor in Breda staat, onder de naam Bud op de markt gebracht. Volgens De Telegraaf is met de sponsordeal een bedrag van 12 miljoen gemoeid, uitgesmeerd over zes jaar.