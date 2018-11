Zeldzaam vogeltje trekt honderden spotters

De vogelliefhebbers komen vanuit heel Nederland om de notenkraker te bekijken. Het gebeurt hoogst zelden dat een notenkraker in ons land is te zien, laat staan dat hij een paar dagen op dezelfde plek zit. Normaal leeft deze vogel in dunbevolkte gebieden in het hoge noorden van Europa. Dat is waarschijnlijk de reden dat hij zo tam is. Hij ontmoet nooit mensen en is er dus niet bang voor.



Dichter bij huis is de notenkraker in België een schaarse broedvogel. In Nederland is hij weliswaar superzeldzaam, maar eens in de zoveel jaar is er een invasie van de vogeltjes. De laatste echte invasie was in 1968 toen er duizenden exemplaren in ons land neerstreken. Of deze eenzame notenkraker een voorbode is van een nieuwe invasie is nog afwachten.