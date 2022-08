Zeldzaam noorderlicht in Nederland levert prachtige beelden op

Noorderlicht, of aurora borealis, ontstaat doordat de zon geladen deeltjes naar onze planeet stuurt. Deze zonnewind is vooral sterk bij uitbarstingen van plasmawolken op de zon. Wanneer deze deeltjes in de atmosfeer terechtkomen, botsen ze met zuurstof- en stikstofatomen. Hierbij komt energie vrij en dat zorgt voor de dansende kleuren in de lucht. Dit proces vindt plaats op 80 tot 1.000 kilometer boven het aardoppervlak.

Door het magnetische veld van de aarde worden de deeltjes afgebogen, en dringen in de buurt van de polen met verhoogde snelheid de atmosfeer in, met als gevolg het noorderling. Alleen bij krachtige zonnestormen - zoals afgelopen dagen het geval was - is het noorderlicht in Nederland te zien. Dit gebeurt slechts één keer in de paar jaar. Af en toe wordt het noorderlicht verwacht, maar is het niet met het blote oog zichtbaar. Ditmaal was dat wel het geval. Vooral met behulp van een degelijke camera kon je de paarse gloed goed waarnemen.