Zeldzaam grote groep dolfijnen gespot in Noordzee

Er worden wel vaker dolfijnen gespot in de Noordzee, maar het is zeldzaam dat het om zo een grote groep gaat. ,,Die groepsgrootte is best bijzonder, dat zien we niet zo vaak'', zegt Jolanda Meerbeek van het Nederlandse kennis- en opvangcentrum SOS Dolfijn. ,,Meestal zijn het wat enkele dieren of zijn ze met z'n tweetjes, maar 25 is veel.''



Meerbeek schat in dat het om een gezonde groep gaat. ,,Ze hebben kalfjes en zijn gewoon lekker aan het zwemmen. Voor ons geen reden om actie te ondernemen.''



De tuimelaars zwommen ten noordwesten van de Westhinderzandbank, zo’n 37 kilometer van het strand. Ze verplaatsten zich snel naar het noorden en kunnen mogelijk in Nederland ook gezien worden. ,,Al zijn ze wel een flink eind uit de kust'', reageert Meerbeek. ,,Al weet je het nooit, er is een kans dat ze dichterbij komen. Ik hoop alleen dat er geen boten naar ze toe gaan, dat is niet prettig voor die dieren. Boten geven onrust.''