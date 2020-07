Zeker vier daders beroofden Bol.com en namen ‘dure spullen’ mee in eigen vrachtwagen

Hoeveel er is gestolen en wat de waarde van de buit is, wil de politie in het belang van het onderzoek niet zeggen. Omdat het om een modern distributiecentrum gaat, beschikt de recherche over grote hoeveelheden videobeelden van de overval. Over wat daarop te zien is, doet de politie geen mededelingen.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat de overvallers rond 08.15 uur het parkeerterrein opreden en daar het bedrijf binnengingen. Daarbij gijzelden ze twee beveiligers. Op dat moment waren er buiten deze beveiligers nog andere werknemers aan het werk die verder niks van de overval hebben meegekregen.

De beveiligers wisten zich rond 14.50 uur te bevrijden en sloegen toen alarm. De daders waren toen al vertrokken en zijn nog voortvluchtig. Er raakte niemand gewond.

Tot aan vandaag wilde de politie niks kwijt over de overval. Ook Bol.com hield zich stil. De bezorging van tienduizenden pakketten liep een dag later vertraging op doordat het werk in het distributiecentrum tijdens het onderzoek na de overval een tijd stil lag. Het complex in Waalwijk is hét grote centrale distributiecentrum van Bol.com, dat daarnaast nog wel samenwerkt met andere distributiecentra, maar alleen deze in eigen beheer heeft. Het bedrijf heeft 23 miljoen artikelen in de aanbieding, een groot deel daarvan vindt via Waalwijk de weg naar de klant.

De recherche is nog bezig met het onderzoek. Hierbij worden camerabeelden bestudeerd en specialisten van de politie ingeschakeld. In het bedrijf is door forensisch rechercheurs een sporenonderzoek ingesteld en er zijn getuigen verhoord.