Zeker tot 3 oktober geen treinen tussen Lelystad en Dronten: herstelwerk duurt langer dan gedacht

Spoorbeheerder ProRail dacht eerder nog dat de treinen in elk geval tot medio september niet zouden rijden. Eerder meldde ProRail al dat de herstelwerkzaamheden tot in de miljoenen gaan lopen.

Oververhitte hoogspanningskabels

De stroomstoring ontstond vrijdagmiddag door een kortsluiting en een daaropvolgende brand op het hoogspanningsstation in Lelystad. Bij zo’n storing hoort de de stroom normaal automatisch van de kabels te gaan, maar het veiligheidssysteem werkte niet. Het gevolg was dat de hoogspanningskabels oververhit raakten, gingen uitzetten en op sommige plekken tot op de grond kwamen te hangen.

Hoe groot deze ondergrondse schade is, moet nog onderzocht worden. ,,Het kan zijn dat over een afstand van enkele kilometers alle infrastructuur voor de energievoorziening en treinbeveiligingssystemen vernieuwd moet worden”, meldde ProRail. Pas zodra alle schade in kaart is gebracht, kan de spoorbeheerder zeggen hoelang het herstel zal duren.

Oorzaak

Waardoor de kortsluiting is ontstaan, is nog onbekend. Tennet heeft een extern bureau in de arm genomen dat de oorzaak gaat onderzoeken. ,,We weten wat er is gebeurd, maar niet hoe. We zijn nu informatie aan het verzamelen, het kan nog weken duren voordat er een resultaat ligt.”