Zeker één wapen van Parijse terreurgroep kwam uit Nederland

Zeker een van de wapens waarover de terreurcel die de aanslagen in Parijs en België pleegde, kon beschikken, kwam uit Nederland. Het geweer werd gevonden op een vluchtadres van Salah Abdeslam, de terrorist die na de aanslagen in Parijs naar Brussel vluchtte.

Dat bleek vanmorgen tijdens een rechtszaak tegen de Amsterdammer Anass A. (29). Justitie verdenkt hem ervan betrokken te zijn geweest bij het leveren van wapens aan die Frans/Belgische terreurcel. De Amsterdammer zou bemiddeld hebben in contact tussen twee Belgen uit het terreurnetwerk en Nederlandse wapenhandelaren. De Belgen zouden uiteindelijk in oktober 2015, een paar weken voor de aanslag in Parijs, naar Rotterdam zijn gekomen om de wapens op te halen.

In tranen

Justitie verdenkt A. zelf niet van terroristische motieven, hij zou niet hebben geweten waar de wapens voor bedoeld waren. De Amsterdammer zelf ontkent elke betrokkenheid. Hij brak in de rechtszaal in tranen uit. ,,Ik ben tegen alle terroristen.” Zijn advocaat stelt dat hij vooral in het onderzoek betrokken is geweest omdat een van de Belgische verdachten zijn neef is.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie werkt samen met hun Belgische en Franse collega’s om iedereen die op een of andere manier betrokken is geweest bij de aanslagen in Parijs (130 doden) en Brussel (32 doden) voor de rechter te krijgen. Zo wordt ook uitgeplozen waar alle gebruikte wapens vandaan kwamen. De terroristen gebruikten naast bomvesten en bomkoffers ook kalasnikovs en andere aanvalsgeweren.

In appjes spraken de Belgische verdachte Ali el H. en zijn Amsterdamse neef Anass over ‘clio’s’, die die laatste wilde kopen voor 2700 euro. Er lagen er drie klaar. ,,Wij denken niet dat dat echte Renault Clio’s waren. En ook geen wiet, zoals wel wordt beweerd”, stelt officier van Justitie Ferry van Veghel. Ook werden er tijdens het onderzoek telefoonnummers aangetoffen die terug te leiden zijn tot bij de politie bekende Nederlandse wapenhandelaren. De navigatiegegevens van de auto van El H. leiden naar twee verschillende straten in Rotterdam.

Aanslag Zaventem

De Belg Ali el H. werkte nauw samen met Ibrahim el Bakraoui, de terrorist die zichzelf in maart 2016 opblies op vliegveld Zaventem bij Brussel. De terreurcellen in Brussel en Parijs waren op hun beurt weer nauw verweven. De Belg Salah Abdeslam, die meedeed aan de aanslag in Parijs, vluchtte na die aanslag naar Brussel en dook daar onder. Het leidde onder meer tot een vuurgevecht met de politie in maart 2016 in Vorst, vlakbij Brussel. Abdeslam ontkwam, later bleek een van de wapens die in het safehouse werden aangetroffen, terug te leiden tot Nederland. Niet duidelijk is of het gaat om een wapen dat de twee andere Belgen een paar maanden eerder in Rotterdam hebben opgehaald. Abdeslam zit inmiddels vast in Frankrijk, waar hem een lange gevangenisstraf wacht.

Anass A. kwam gisteren voorlopig vrij. Hij mag zijn rechtszaak in vrijheid afwachten, het onderzoek zal vermoedelijk nog een jaar duren. De rechter stelde al wel dat ook de rechters niet echt geloven dat de verhandelde clio’s ook echt auto’s waren.