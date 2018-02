Zeker 750 nieuwe douaniers nodig door brexit

Docent (60) die om naaktfoto's vroeg vrijgesproken door vormfout

17:30 Een 60-jarige oud-docent uit Doetinchem is vandaag vrijgesproken van sexting met een meisje van 14. De man gaat vrijuit door een fout in de dagvaarding. De rechtbank kan daardoor niets anders dan de Doetinchemmer laten gaan. Het OM gaat in hoger beroep.