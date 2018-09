Zeker 35 werknemers netbeheerders verdienen meer dan minister

Pesterijen op school nemen af

4:41 Jongens worden op de basisschool vaker gepest dan meisjes. Op de middelbare school is er geen verschil meer tussen hoe vaak jongens of meisjes het slachtoffer worden van pesten. Opvallend is dat internetpesten – pesten via sociale media of appjes – niet stijgt. Wel komt dat na pesten op schoolplein of in de klas het vaakst voor.