Zeker 150 Nederlanders met evacuatievluchten uit Soedan gehaald, één persoon heeft schotwond

‘Gisteren mocht ik de eerste 104 evacués in Eindhoven verwelkomen, een beladen moment. Later op de avond kwamen 43 Nederlanders met de bus aan vanuit Duitsland. Het is een grote opluchting dat zij, met dank aan onze internationale partners, veilig op Nederlandse bodem zijn’, zegt Hoekstra woensdagmiddag op sociale media.

De vlucht die landde op Eindhoven, met veertig Nederlanders en 64 mensen uit andere landen, was eerder op de dag vertrokken uit Jordanië. De mensen aan boord zijn er wisselend aan toe: een van de evacués heeft een schotwond, zei Hoekstra dinsdag. ,,Ik meen in een van de ledematen”, voegde de minister toe. Details hierover zijn bij hem nog niet bekend. ,,Er zijn mensen die in echte doodsnood hebben verkeerd.” Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken meldde later dat de gewonde persoon een Nederlander is.

In Eindhoven kregen de evacués hulp en opvang. Het vliegtuig waarmee de mensen zijn vervoerd is een A330, een toestel dat ook andere vliegtuigen in de lucht kan bijtanken. Het landde om 20.30 uur op de luchtmachtbasis onder toeziend oog van diverse journalisten en de minister.

‘Levensgevaarlijke stad’

Te zien was hoe iemand uit het vliegtuig op een gereedstaande brancard werd gelegd. ,,Dit laat zien hoe levensgevaarlijk de stad is waar de mensen vandaan komen”, aldus Hoekstra. Hij zegt verder dat de evacués een enorme veerkracht laten zien. Eerder dinsdag steeg hun vlucht op vanuit Jordanië.

De evacués zijn volwassenen en kinderen. De inzittenden met een andere nationaliteit dan de Nederlandse kunnen later doorreizen naar hun eigen land. ‘Ontzettend fijn dat deze mensen nu veilig in Nederland zijn. Zij hebben in Soedan een hele zware tijd gehad en krijgen de komende tijd de hulp en opvang die ze nodig hebben’, aldus Hoekstra op Twitter.

Een zesde evacuatievlucht van het ministerie van Defensie is dinsdagavond vanuit Soedan geland in Aqaba in Jordanië. Ook in Parijs is inmiddels een vliegtuig geland met onder andere Nederlanders die uit Soedan zijn geëvacueerd. De meesten van de 245 passagiers zijn Fransen (195), maar er waren ook Italianen, Nieuw-Zeelanders en Soedanezen aan boord. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Catherine Colonna heeft de evacués op het vliegveld verwelkomd, berichtte haar ministerie. Ze zei dat Frankrijk nu geen mensen die Soedan verlaten meer met een vliegtuig evacueert. Die missie is volgens haar voorbij, maar Frankrijk heeft in de Rode Zee een fregat, de Lorraine, dat helpt bij de door de VN gecoördineerde evacuatiemissie van Port Soedan naar Saudi-Arabië, met name de 285 kilometer noordoostelijker gelegen havenstad Jeddah.

Zware gevechten

Eerder deze maand braken zware gevechten uit in het Oost-Afrikaanse land. In Khartoem en op meerdere plekken daarbuiten strijden het regeringsleger en milities tegen elkaar. Volgens de Verenigde Naties zijn door het conflict zeker vierhonderd mensen omgekomen.

De afgelopen dagen zijn in totaal ongeveer honderd Nederlanders geëvacueerd uit het Oost-Afrikaanse land. Minister Hoekstra meldde eerder op Twitter dat de helft van deze mensen met Nederlandse vluchten zijn geëvacueerd en de rest met vluchten van andere Europese landen. Zeventig mensen uit veertien verschillende landen zijn ook meegenomen op de Nederlandse vluchten.

Dinsdagavond zijn volgens Defensie vanuit Berlijn ook nog twee bussen met 43 Nederlanders op de vliegbasis gearriveerd. ,,Deze mensen zijn met militair luchttransport van de Duitsers uit Soedan geëvacueerd.” Minister Hoekstra vindt het lastig inschatten wanneer het laatste transport uit Soedan zal vertrekken. ,,We willen zo lang mogelijk doorgaan om de mensen die eruit willen er veilig uit te krijgen.” Zo’n tien tot twintig Nederlanders hebben gezegd in het land te willen blijven.

Volledig scherm Evacués uit Soedan arriveren met een militair vliegtuig op de militaire luchthaven Vliegbasis Eindhoven. © ANP

Oud-dictator al-Bashir van gevangenis naar ziekenhuis

Intussen zit de Soedanese oud-dictator Omar Hassan al-Bashir niet meer in de cel waar hij sinds 2019 zat opgesloten. Het leger zegt dat hij bevrijd is door de Rapid Support Forces (RSF), die alle gevangenen van vijf gevangenissen zouden hebben vrijgelaten. Al-Bashir zit nu volgens het leger in een militair ziekenhuis.

Bronnen in dat ziekenhuis zeggen tegen persbureau Reuters dat hij daar al naartoe is verplaatst voor de gevechten uitbraken. De afgelopen dagen gingen al geruchten dat al-Bashir zou zijn ontsnapt uit de gevangenis en ook een van zijn oud-ministers zei dinsdag dat hij de cel had verlaten. Het is onduidelijk waarom hij in het ziekenhuis zou zijn. Het kan zijn dat hij zorg nodig heeft, maar ook dat het militaire ziekenhuis een relatief veilige plek is tijdens al het geweld in Soedan.

Al-Bashir greep in 1989 met een staatsgreep de macht en was dertig jaar lang de alleenheerser van Soedan. In die jaren voerde hij vooral veel bloedige etnische oorlogen, eerst in het zuiden, dat tegenwoordig afgescheiden is, en later in Darfur. Het Internationaal Strafhof in Den Haag beschuldigde hem in 2008 van volkerenmoord, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Al-Bashir is de eerste zittende president die werd vervolgd door het hof, dat hem nog altijd zoekt.

Eind 2018 brak een volksopstand uit toen hij de prijs van brood wilde verhogen. Hij werd afgezet door hoge officieren en ging de cel in voor corruptie.

Het is sindsdien niet rustig geworden in Soedan en in 2021 volgde weer een staatsgreep. Het huidige conflict tussen het leger en de RSF heeft alles te maken met al-Bashirs gewelddadige heerschappij. De RSF is toen gevormd uit beruchte milities in de regio Darfur. De generaals van het leger en de paramilitaire groep werkten bij de vorige staatsgreep nog samen, maar de RSF-leider Mohamed Hamdan Dagalo ziet die samenwerking nu als een fout, omdat het de overblijfselen van het regime van al-Bashir nieuw leven zou hebben ingeblazen.

