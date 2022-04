Zeker 113 zorgmedewerkers met langdurige Covid ontslagen

Mishandeld peutertje (2) had cocaïne in urine: Brabants paar wijst naar elkaar

Wat is er in een nacht in 2020 gebeurd met een Helmonds peutertje van 2? Moeder bracht het ‘s ochtends naar het ziekenhuis. Daar constateerden medewerkers niet alleen hoogstwaarschijnlijk mishandeling, maar vonden ook cocaïne in haar urine. Moeder en haar toenmalige vriend wijzen naar elkaar als dader.

