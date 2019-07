Zeg maar dag tegen die grijze dagen: het wordt weer tropisch warm

Vanaf zondag moet het weer geleidelijk rustiger worden, vervolgt Klaassen. ,,De zon krijgt meer ruimte en de temperatuur kan steeds verder oplopen. Volgende week laat het Europese model de temperatuur omhoog schieten en wordt het vanaf dinsdag in een groot deel van het land 30 graden of warmer.”



,,In de tweede helft van de week is het niet uitgesloten dat het in het zuiden en oosten van het land 35 graden wordt.” Dat betekent dat een regionale hittegolf in het zuiden en oosten van het land niet uitgesloten wordt. ,,Of het ook een landelijke hittegolf wordt, is nu nog niet te zeggen. Hiervoor moet aan de hittegolfvoorwaarden worden voldaan en dat is nog maar zeer de vraag.”



Weerplaza hanteert in voor hun voorspelling twee weermodellen. Het Europese model, en het Amerikaanse model. ,,Bovengeschetste beeld is van het Europees model. Het Amerikaans model (dat ook een langetermijnverwachting uitgeeft) is minder warm voor de tweede helft van volgende week.”



,,Overigens zien we voor volgende week in allebei de modellen best veel spreiding in de temperatuuruitkomsten, een teken van onzekerheid. Maar dat neemt niet weg dat als we naar de kansen en gemiddelden gaan kijken, de temperatuur vanaf maandag in de meeste uitkomsten boven de 25 graden komt te liggen en in het zuiden zelfs rond of iets boven de 30 graden. Al met al heeft het er alle schijn van dat het volgende week een stuk warmer gaat worden met flinke zonnige perioden.”



,,Of het ook bloedheet wordt met dikke 30'ers is nog enigszins onzeker, maar de meesten onder ons zullen op dergelijke temperaturen helemaal niet zitten te wachten”, besluit Klaassen.