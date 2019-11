Zeeuwse agenten gefrustreerd: 13-jarig meisje 4 uur lang met handboeien om vastgehouden

Het 13-jarige meisje probeerde zichzelf maandagavond ernstig te verwonden. De politie werd gebeld en agenten hielden het meisje in bedwang. Omdat er geen acute behandelplek voor haar beschikbaar was bij jeugdzorg, werd ze noodgedwongen in de handboeien geslagen. Pas na vier uur werd een crisislocatie in Zeeland voor haar gevonden.

Het meisje werd met een ambulance naar de behandelplek gebracht. De agenten zijn gefrustreerd over de moeite die het kennelijk kostte om een geschikte plek voor het meisje te vinden. “De angstige blik in haar ogen toen we haar daar los lieten blijft me nog wel even bij, net als de gedachte hoe het toch mogelijk is dat we een dergelijk kwetsbaar meisje als een crimineel moesten boeien, omdat men zo snel niets anders kon of wilde regelen”, schrijft jeugdagent Sjac van Eijzeren.