Zeeuwen vast in de polder door pak sneeuw van 30 centimeter: ‘Ik kan geen kant op’

Van der Heijden was zondagochtend vroeg al in de weer met sneeuw schuiven. ,,Ik kan geen kant op. Het ingesneeuwde buitengebied is hét verhaal van vandaag”, zegt hij aan de telefoon. De freelance-fotograaf besluit even later de stoute schoenen aan te trekken en naar het kruispunt met de Deltaweg te lopen. Daar komt hij al snel een tractor tegen die doorgaande wegen sneeuwvrij aan het maken is . ,,Maar in de buitengebieden komen ze niet.”