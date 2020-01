Zeeuw (17) die gewond raakt bij botsing heeft wapens, vuurwerk en drugs in huis

In de scooter werden nog meer (vermoedelijk) xtc en amfetaminekristallen gevonden en ook een dolk. Ook droeg hij een vals briefje van twintig euro op zak. Hierop besloot de politie ook zijn kamer te doorzoeken. Daar werden vijf nepvuurwapens gevonden. Ook vonden de agenten een taser in de vorm van een zaklamp, twee verboden messen, een kleine hoeveelheid hennep en illegaal vuurwerk.



Uit een speekseltest bleek dat de bestuurder van de snorscooter ook nog eens onder invloed was van THC (werkzame stof in hasj en wiet). Het onderzoek naar de jongen loopt nog. Zijn bloed wordt nog onderzocht, er zijn diverse getuigen gehoord en ook de jongen zelf zal zich nog voor de vondst moeten verantwoorden. De politie uitte vanochtend op Facebook haar ongenoegen over het feit dat een jongen van 17 onder meer wapens en drugs in bezit heeft en dat hij, ondanks dat hij gewond raakte, zo zijn best deed om de drugs te verbergen.



De hardloper waarmee de bestuurder van de scooter ter hoogte van de Sloebrug in botsing kwam, is met een hoofdwond naar een huisartsenpost gebracht. De bestuurder van de scooter is naar het ziekenhuis vervoerd. Hij raakte gewond doordat hij tegen een pilaar was geklapt.