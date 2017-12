Zeer kritisch advies bewoners: Stel opening Lelystad Airport uit

In een vernietigend rapport van 72 pagina’s veegt de bewonersdelegatie de vloer aan met de gang van zaken rond de uitbreiding van Lelystad Airport.



In keiharde bewoordingen wordt het besluitvormingsproces over het nieuwe vakantievliegveld in de polder gefileerd. Dat proces vertoont ‘ernstige gebreken’ en is ‘zeer onzorgvuldig’. Gevolg? Bewoners, provincies en gemeenten werden dit jaar volledig verrast met laagvliegroutes over grote delen van Oost- en Noord-Nederland.