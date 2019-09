Zeer jong kind in kritieke toestand na incident in Wormerveer, politie doet onderzoek

Een groot deel van de dag stond vandaag een mobiele politiepost voor de woning aan de Kerkstraat. ,,Het gaat om een lopend onderzoek van de recherche”, aldus een politiewoordvoerster. ,,Het incident vond vermoedelijk plaats in de woning.”



Buurtbewoners melden aan NH Nieuws dat het slachtoffertje een baby of een peuter is. Volgens omwonenden staat het huis waar het incident plaatsvond in een rustige straat. ,,Er gebeurt hier nooit iets.” Buren zijn vandaag langere tijd ondervraagd door de politie. ,,Ze wilden weten of we iets opvallends hadden gezien of gehoord.”



De politie doet vanwege de privacy en het onderzoek geen verdere mededelingen. Over de toestand van het kind is niks bekend.