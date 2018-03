Zeer grote brand in tegelhandel Kerkrade

VIDEO'S Wachtwoorden 3,3 miljoen Nederlanders vindbaar met 'zoekmachine'

7:08 Een grote hoeveelheid e-mailadressen en 3,3 miljoen wachtwoorden van Nederlanders liggen op straat. Ze blijken sinds eind vorig jaar betrekkelijk eenvoudig in te zien in lijsten die online circuleren. Een hacker maakt ze vandaag via een speciale zoekmachine zelfs nog toegankelijker: een 'Google' voor wachtwoorden.