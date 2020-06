‘Zeer gevaarlijke’ en ‘geesteszieke’ tbs'er opgepakt na maand op de vlucht

LIVE TWITTER Harde clash in rechtszaal terreur­zaak: ‘Complot­gek­kie? Dat is niet ver naast de waarheid'.

11:45 Het is één van de grootste en spectaculairste Nederlandse terreurprocessen van deze eeuw: de zaak tegen de zes mannen die volgens justitie in 2018 met bomvesten en kalasjnikovs een grote aanslag wilden plegen in Nederland. Het leidde in de rechtbank direct tussen een harde confrontatie tussen het Openbaar Ministerie en de advocaat van hoofdverdachte Hardi N. over een zoekgeraakte telefoon. De rechtszaak is onderaan dit artikel live te volgen via de tweets van verslaggever Cyril Rosman.