Zéér drukke ochtendspits met nu al 500 kilometer file, bijna het dubbele van normale dinsdag in oktober

UpdateDoor het regenachtige weer is het druk op de Nederlandse wegen. Vóór half negen stond er al 500 kilometer file, aldus Rijkswaterstaat. Volgens de ANWB, die ook files meet op de regionale wegen, stond er om 08.00 uur al meer meer dan 900 kilometer file. Dit is bijna het dubbele van wat normaal is voor een dinsdag in oktober.

De ANWB meldt dat de dinsdagochtendspits hiermee de drukste spits van 2018 is. Rond 7.00 uur ‘s ochtends meldde Rijkswaterstaat al 90 kilometer file. Om 07.40 was dat al 250 kilometer, dat razendsnel opliep tot ruim 500 kilometer. Onder meer op de A20 van Hoek van Holland richting Gouda is veel vertraging, net als de A12 Tussen Arnhem en Utrecht, bij de afrit Oosterbeek. Ook in en rondom Rotterdam staat het flink vast, net als op de A58 waar een auto in brand staat tussen tussen knooppunt Galder en Ulvenhout. Naar verwachting is die weg om 08:45 uur vrij.

Ook voor vanavond wordt een zware spits verwacht door een combinatie van herfstweer en de ingetreden wintertijd. ,,We voorzien een van de drukste avonden van het jaar tot nu toe”, aldus Rijkswaterstaat.

Regen

In de ochtend trekt een regengebied via het zuidwesten en westen naar de Noordzee. Vanmiddag volgt er een nieuw regengebied, dat van zuid naar noord over het land trekt.

De wind is eerst nog oostelijk en zwak of matig, maar draait in de middag overal naar west tot noordwest en wordt dan matig tot krachtig, aan zee hard of soms stormachtig, met kans op windstoten van 60 tot 85 km/uur. Het kwik ligt lange tijd rond 7 graden, maar loopt in de avond flink op. Dat meldt Weerplaza.