Zeeman-oprichter Jan Zeeman (78) overleden

Jan Zeeman, oprichter van textielketen Zeeman, is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat meldt een woordvoerder van de familie. Hij overleed op 2 juni, in zijn woning in Lage Mierde bij Tilburg, na een kort ziektebed. De familie zal in besloten kring afscheid nemen.

Jan Zeeman opende in 1967, als zoon van een textielhandelaar, de eerste winkel in Alphen. Het was destijds een soort supermarkt voor kleding. Zeeman sloeg zo goed aan, dat er snel een tweede vestiging kwam. Anno 2020 heeft de textielketen 1300 filialen, in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje. Er werken 7000 mensen. Het distributiecentrum en het hoofdkantoor staan nog altijd in Alphen. Daar hangen de vlaggen halfstok.

Zeeman, geboren Velsenaar, droeg in 1999 de dagelijkse leiding over. In 2014 stopte hij als commissaris. Wel bleef hij eigenaar van zijn bedrijf. Volgens het zakenblad Quote behoorde Jan Zeeman met een geschat vermogen van ruim 800 miljoen euro tot de 25 rijkste Nederlanders.

Zijn visie was eenvoudig: ,,Goede kleding en textiel hoeft niet duur te zijn”. Ruim 3,5 miljoen onderbroeken per jaar verkocht hij. De ondernemer was ervan overtuigd dat ook mensen die een ton of meer per jaar verdienen, het liefst zo weinig mogelijk voor basistextiel betalen.