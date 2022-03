Zeearenden bouwen, na storm Corrie, nieuw nest van 900 kilo in Oostvaardersplassen

Boswachter Tjibbe Hunink van Staatsbosbeheer hoopt dat het nieuwe nest klaar is voor het broedseizoen aanbreekt. In de Oostvaardersplassen wordt sinds 2006 gebroed. De Oostvaardersplassen waren het eerste gebied in Nederland waar deze grote roofvogelsoort terugkeerde. Het paar dat nu aan het nieuwe nest bouwt is niet hetzelfde als dat van 2006. Die vogels kwamen uit Duitsland. Het huidige vrouwtje is afkomstig uit de IJsseldelta, de herkomst van het mannetje is niet bekend.