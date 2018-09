Zedendelinquent Jos Brech krijgt het zwaar in voorarrest

Of Brech nou schuldig is of niet, doet er voor zijn bajesgenoten weinig meer toe. Hij zal bij aankomst in de Nederlandse gevangenis ontvangen worden als de man die in augustus 1998 Nicky Verstappen seksueel misbruikte en vermoordde. Een 11-jarig kind, wat hem voor criminelen het laagste van het laagste maakt. En dus een doelwit, legt oud-gevangenisdirecteur Jacques van Huet uit. ,,De grote jongens, de Holleeders, vinden dat zedendelinquenten de échte criminelen zijn, en dan vooral degenen die iets met kinderen hebben gedaan.”



Brech zal een dezer dagen door Spanje uitgeleverd worden aan Nederland. Tijdens zijn proces zal hij vastzitten in een huis van bewaring, een voorportaal van de uiteindelijke gevangenis. Pas na een eventuele veroordeling wordt hij overgebracht naar zijn uiteindelijke cel. Maar wie denkt dat hij gerust op zijn proces kan wachten, vergist zich.