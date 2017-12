Ze zijn al 5 jaar uit elkaar maar zitten nog altijd met onverkoopbare woning

Johan van Drunen en zijn ex-vriendin zitten met een groot probleem. Hun huis aan de Russenweg in Den Ham, op het oog een ruime twee-onder-eenkapper, is onverkoopbaar, omdat het in de gemeentelijke plannen staat als een inwoonsituatie. Iets waar ze pas ver na de aankoop achter kwamen.

Van Drunen en zijn ex, die de woning met een eigen voordeur en huisnummer in 2006 kochten, gingen vijf jaar geleden uit elkaar; hij woonde tijdelijk in een caravan en 'logeert' tegenwoordig bij zijn nieuwe vriendin in Dronten, zij woont nog in het huis. Dat staat al sinds 2012 te koop, maar is tot op de dag van vandaag niet verkocht. Daarbij speelt de bestemming 'inwoonsituatie' een grote rol.

Nooit geweten

Opmerkelijk; Van Drunen en zijn ex hebben nooit geweten dat hun huis zo in het bestemmingsplan stond. Volgens het kadaster is het perceel gesplitst, de woningen zijn opgedeeld in nummer 4 en 6 en uit het taxatierapport van mei 2012 en de voorlopige koopakte van oktober 2006 blijkt op geen enkele wijze dat het om een inwoonsituatie gaat, somt Van Drunen op.

Zowel de verkopende partij en hun makelaar als hun eigen makelaar lichtte hen in 2006 niet in over de inwoonsituatie. Jacco Holter van Holter Makelaardij, destijds de verkopende makelaar, laat weten dat hij niet wist van de situatie, en dat hij het verteld had als hij het wel had geweten.

Quote Als we dit hadden geweten, hadden we het nooit gekocht Johan van Drunen

Bij aankoop van de woning is er geen navraag gedaan naar het bestemmingsplan, vertelt Van Drunen. ,,Omdat we er vanuit gingen dat een taxatierapport van een beëdigd taxateur de nodige informatie bevat en dat dit soort grote bijzonderheden gemeld moet worden onder de mededelingsplicht van verkopers”, aldus Van Drunen. ,,Als we geweten hadden dat er sprake was van een inwoonsituatie, hadden we de woning nooit gekocht.’’

Aap uit de mouw

Daar kwamen ze pas recent achter, toen een potentiële koper een hypotheekaanvraag deed bij een bank en de aap uit de mouw kwam. De verkoop was daarna van de baan; banken zijn niet happig op het verstrekken van hypotheken op inwoonsituaties. ,,Volgens onze makelaar deden banken er destijds (in 2006, red.) niet zo moeilijk over.’’



De woning aan de Russenweg is ooit aangepast om inwoning van familie mogelijk te maken, in het kader van zorgen voor elkaar. Twee huishoudens zijn hierbij gevestigd in een woning.

Verzoek aan gemeente

Van Drunen en zijn ex willen van die situatie af omdat feitelijk geen sprake meer is van inwoning, maar van zelfstandige bewoning door twee huishoudens.

Ze hebben daarom de gemeente gevraagd om de inwoonsituatie te wijzigen in twee separate woonbestemmingen. Het college ziet dat echter niet zitten; het wil geen extra woningen in het buitengebied, dat zou ook ten koste gaan van het woningbouwcontingent.