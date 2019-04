‘Ze waren geen moment bang in dat vliegtuig, ze maken er al grappen over’

crash hilversumDe vlieginstructeur en zijn leerling die gisteren met een vliegtuigje na een noodlanding wonderbaarlijk bleven hangen in een boom, maken het goed. Ze mankeren niets en zijn zelfs geen moment bang geweest, de anderhalf uur dat zij in hun benarde positie zaten. ,,Ze hebben gezellig zitten babbelen”, zegt de vrouw van de vliegschoolhouder.

De instructeur en zijn leerling (een al wat oudere man) maken zelfs alweer grappen over de bizarre crash. Gisteren aan het begin van de middag kwam het éénmotorige vliegtuigje, een TL Ultralight TL-3000 Sirius, neer in de bomen bij de Korporaal Van Oudheusdenkazerne. Het is nog niet duidelijk hoe het toestel daar belandde, mogelijk was er sprake van motorproblemen.

De instructeur geeft alleen op maandag les bij vliegschool Dwarf Powered Gliders, dat geen mensen in vaste dienst heeft. De instructeur wil volgens de vrouw van Dwarf-eigenaar Cees Quist geen publiciteit. Over de oorzaak van de noodlanding wil ze niet speculeren. ,,Natuurlijk heeft de instructeur ons iets verteld, maar dat houden we voor ons. De oorzaak moet sowieso onderzocht worden, over een paar maanden horen we meer.’’

‘We willen er graag uit’

,,Een noodlanding is uiteraard spannend, maar wordt tot in den treure geoefend. Al was een landing in de boom natuurlijk niet de bedoeling. Ik denk dat de beide mannen op dat moment zo onder de adrenaline zaten dat ze amper bang kunnen zijn geweest. Maar eenmaal in de boom zagen ze dat ze op twee takken leunden en heel stabiel waren. De instructeur heeft toen meteen gebeld: we hangen in een boom, we zitten safe maar we willen er graag uit.”

Terwijl de brandweer uiterst voorzichtig te werk ging om het tweetal te bevrijden, was de sfeer ‘boven’ ontspannen, zegt de vrouw van Cees Quist. ,,Ze hebben rustig zitten babbelen. Ja, ze zaten wel onder de benzine, geen kerosine, benzine. Maar verder wisten ze dat ze stabiel zaten dus er was geen paniek Zo'n vliegtuigje weegt leeg 300 kilo en die bomen zijn sterker dan je denkt, die kunnen wel wat dragen. Het is trouwens ooit al eens eerder gebeurd, járen geleden, nee, niet met een vliegtuig ons. En ook die mensen kwamen er ongeschonden uit. Maar helemáál uniek is het dus ook weer niet.”

Quist doelt waarschijnlijk op onderstaande crash uit 1962 in Bussum, vlakbij Hilversum. Ook toen liep het goed af. In 1998 overigens, bleef in Arnhem een zweefvliegtuig in een boom hangen (zie knipsel onderaan). Ook toen bleef de piloot ongedeerd.

Volledig scherm Ook in 1962 liep het goed af in de bomen. © Delpher