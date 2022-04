Ze denken in Den Haag blijkbaar dat iedereen de luxe heeft om de thermostaat naar beneden te zetten

Of we de thermostaat lager willen zetten en minder lang willen douchen, want dan zitten we die Russen dwars, het bespaart geld én het is beter voor het milieu. Klimaatminister Rob Jetten had in alle kranten een paginagrote advertentie laten zetten en sprak in het NOS Journaal Het Volk nog maar eens toe met die puppyogen van ’m. Alsof hij het tegen een stel kleuters had.