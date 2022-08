Zaterdag mogelijk sprake van officiële landelijke hittegolf, ergste hitte wordt zondag wat getemperd

Om in ons land van een hittegolf te mogen spreken moet het vijf dagen achtereen 25 graden of meer zijn, waarvan drie tropische dagen met 30 graden of meer. In juli hebben we in de week van de wandelvierdaagse van Nijmegen een korte hittepiek beleefd met regionaal drie tropische dagen. De heetste dag van de zomer was op 19 juli met 39,5 graden op het weerstation in Maastricht. Er was toen een reeks van vier zomerse dagen waarvan drie tropische.