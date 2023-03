Zakenman Gerard Sanderink tierend in rechtszaal: ‘Deze rechtbank deugt voor geen meter!’

Gerard Sanderink, zijn nieuwe liefde Rian van Rijbroek en zijn ex-vriendin Brigitte van Egten staan deze donderdag voor de zoveelste keer tegenover elkaar in de rechtbank in Almelo. Wat de zaak vandaag bijzonder maakt: zijn bouwbedrijf Strukton, plus een aantal bestuurders van zijn ondernemingen, zijn ook aangeklaagd. Sanderink is woest op de rechtbank.

Iets voor enen, de zaak is dan al uren bezig, komt de topman van Strukton plotseling de rechtszaal binnen en begint direct te schreeuwen tegen de rechtbank. ,,Deze zitting is beëindigd! Het is klaar. Ja meneer Van Houten, u heeft smerige dingen gedaan”, gilt hij tegen een rechter. ,,U kunt niet ontkennen dat u met mevrouw Van Egten in Gambia bent geweest!”

Hij blijft tieren. ,,Deze rechtbank deugt voor geen meter!” schreeuwt Sanderink. ,,Ik heb geen enkel respect voor u alle drie! Meneer Van Houten, ik weet u te vinden!” Hij wijst priemend naar de rechters en naar advocaat Tjiam, die Van Egten bijstaat. Rian van Rijbroek valt haar geliefde bij: ,,Dit is een kansloze zitting!”

Sanderink wordt door een bode de zaal uitgeleid. Van Rijbroek gaat met hem mee. Kort daarvoor had zij nog geprobeerd de rechtbank te wraken, overigens zonder succes. Als de zaak vervolgens verdergaat, zijn de aanwezigen een beetje beduusd door de woedeaanval van Sanderink.

Waar draait het om?

De zaak speelt om ‘wel vijfduizend' mails die Rian van Rijbroek jarenlang verstuurde vanaf mailaccounts van haar geliefde. Uit naam van Gerard Sanderink beschuldigde ze daarin Brigitte van Egten, de voormalige partner van de Strukton-topman, van onder meer fraude, diefstal, activiteiten in de porno-industrie en omkoping van rechters en journalisten. Voor die aantijgingen is geen enkel bewijs: Sanderink heeft dan ook alle rechtszaken hierover verloren. Maar de ongefundeerde beschuldigingen werden wel gestuurd naar ministers, hoge ambtenaren, zakelijke relaties van Centric en Strukton en journalisten.

De nu gedaagde topmensen van Centric en Strukton wisten van mails met vaak bizarre inhoud, maar grepen niet in. Volgens Van Egten hebben ze Van Rijbroek zelfs aangemoedigd. Ook ondernamen ze geen actie toen Sanderink de websites en intranetsites van zijn bedrijven gebruikte om de beschuldigingen in zijn privé-vete met zijn ex kracht bij te zetten. Van Egten roept dus niet alleen Van Rijbroek ter verantwoording, maar ook Strukton en de mensen die ze medeplichtig acht. Volgens Van Egten heeft hun gedrag ervoor gezorgd dat Van Rijbroek via de bedrijven een enorm podium kreeg voor haar smeercampagne.

‘Enorme invloed’

Van Rijbroeks advocaat Vlassenroot stelt dat zijn cliënte de beledigende en beschuldigende mails niet zelf bedacht: ze heeft ze alleen maar getypt, in opdracht van Sanderink. En het is niet waar dat ze een enorme invloed heeft op Sanderink: hij is degene die de broek aanheeft, hij bepaalt wat er gebeurt. Volgens Vlassenroot was dat ook wel zichtbaar toen Sanderink de zittingszaal binnenstormde.

Volgens advocaat Wille hebben Aike Schoots en Henny Luijrink, de gedaagde topmensen van Centric en Strukton, wel degelijk geprobeerd om in te grijpen. ,,Ze zagen die mails van Van Rijbroek wel, maar hadden niet direct in de gaten wat er nou precies aan de hand was. Ze beschouwden het als een privékwestie. En ze hadden bovendien een bedrijf te runnen. Toen ze in de gaten kregen wat er speelde hebben ze wel degelijk stappen ondernomen.”

Volgens Wille is Sanderink herhaaldelijk aangesproken op zijn gedrag en was tegen hem een communicatieverbod over de zaak uitgevaardigd binnen Centric.

