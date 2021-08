Zaak vermiste Henk Vierwind mogelijk heropend na vondst telefoons

Er zijn telefoons opgedoken van de in 2013 verdwenen Henk Vierwind (50) uit Nederweert, zo meldt De Telegraaf . Deze bevatten mogelijk cruciale informatie over zijn laatste dagen. De politie Oost-Nederland gaat ze onderzoeken en heropent de zaak mogelijk.

De weduwe van Vierwind, Jeanette Pieper, tipte De Telegraaf over de vondst. Pieper (53) vond de Pretty Good Privacy-toestellen waarmee versleuteld gecommuniceerd kan worden, toen ze spullen van Vierwind doorzocht. Ze vond de BlackBerry-toestellen en codes die er vermoedelijk bij horen vorige maand. ,,Henk had er een stuk of wat, maar deze waren we kwijt. Ik hoop dat de recherche er iets mee kan.”

Pieper is ernstig ziek. ,,Ik heb geen doel meer om te leven en zit in een traject voor euthanasie na kapot bestraald te zijn. Ik hoop dat ik voor die tijd eindelijk weet wat er met Henk is gebeurd”, zegt ze in haar woning bij Harderwijk.

Bedreigd

Vierwind was een wiethandelaar die uitgroeide tot een grote speler in de synthetische drugs. In april 2013 kwam de broer van Henk onder verdachte omstandigheden om het leven bij een woningbrand. ‘Zakenpartner’ Hajzer Fazlijevic verdween twee maanden later en ook hij is nog altijd niet gevonden.

Henk Vierwind zat met zijn vriendin ondergedoken in een vakantiehuisje op de Veluwe, omdat zij bedreigd zouden worden. In de vroege ochtend van 6 december 2013 vertrok hij met naar verluidt heel veel geld bij zich naar zijn huis in Nederweert. Sindsdien ontbreekt van hem elk spoor. Zijn auto werd dezelfde dag aangetroffen op een parkeerplaats in Rotem, vlakbij Nederweert aan de Belgische kant van de grens.

