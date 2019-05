Zaak Thijs H.: beroepsgeheim mag je niet schenden, ook niet na een dubbele moord

Robbert-Jan Verkes, hoogleraar Forensische Psychiatrie (Radboud Universiteit Nijmegen): ,,Een patiënt moet veilig zijn bij de behandelend arts, vandaar het beroepsgeheim. Dat mag niet zomaar doorbroken worden. Als je vermoedens hebt dat iemand iets vreselijks heeft gedaan, kun je hem of haar natuurlijk wel overtuigen zichzelf aan te geven, maar als behandelaar kan je dat niet doen”, zegt Verkes.



Hij is zelf psychiater en actief op de polikliniek van de Pompestichting. ,,De zorg gaat boven het pakken van de dader.” Schending van het geheim geldt zelfs als een misdrijf. Dus ook bloed op de kleding of een bekentenis van een moord is geen reden om het geheim te doorbreken.



,,Hoe cru het misschien ook klinkt: zaken in het verleden kun je al niet meer veranderen, daar geldt het beroepsgeheim dus gewoon. Maar dat verandert als er acuut gevaar dreigt, voor zichzelf of voor de omgeving.”



Dus toen H. woensdag ontkwam uit de Maastrichtse kliniek, gingen alle alarmbellen af. Toen werd het medisch beroepsgeheim doorbroken en werd de politie ingeseind.