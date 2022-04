Zaak tegen verdachte (32) ombrengen Esmee (14) start vandaag

De strafzaak tegen de 32-jarige Leidenaar Olivier van de G. begint vrijdagochtend in de Haagse rechtbank. Het Openbaar Ministerie (OM) is ervan overtuigd dat de man verantwoordelijk is voor ontucht met en de dood van Esmee (14) uit Hazerswoude-Rijndijk.