‘Zaak tegen pakketbezorger die Sebastiaan (42) doodreed in Wijchen moet over’

De zaak tegen de pakketbezorger die in november 2020 een 42-jarige man in Wijchen doodreed moet over. De zaak zou opnieuw moeten worden behandeld omdat de pleitnota van de advocaat is zoekgeraakt bij het hof in Arnhem.