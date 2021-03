Yvonne ontmoet ‘jeugdliefde’ Wim Kieft dankzij coronahobby: ‘Wim lukte beter dan mijn eigen man’

Waar Facebook al niet goed voor is. De Ambachtse Yvonne Penninkx had het door haar geschilderde portret van ex-profvoetballer Wim Kieft nog niet online gezet of een klant van haar ging er mee aan de haal. Die stuurde het schilderij van de oud-spits van onder meer Ajax, PSV en Oranje naar televisiepresentator Jan-Dirk Stouten die in 2017 zijn eigen internetzender Recht uit Rotterdam (RUR) oprichtte. Stouten belde Kieft en voor Penninkx het wist was een afspraak geregeld.