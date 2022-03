Yvonne moest neus afzetten in vliegtuig: ‘Met vreemden naast me haalde ik ‘hem rillend van gezicht’

Aangenaam zonnig lenteweer zorgt voor drukte: ‘Bijna geen parkeer­plek te vinden bij Zandvoort’

Het aangename zonnige lenteweer zorgt voor drukte. Bij Zandvoort is bijna geen lege parkeerplek meer te vinden, meldt de ANWB. Het is voorlopig de laatste flink zonnige dag. Vanaf dinsdag wordt het weer frisser, is de verwachting van het KNMI.

27 maart