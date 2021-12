YouTuber Tigo (20) klapt met auto op boom en overlijdt: ‘Zo intens verdrietig, niet te bevatten’

Hoe de vroeger gepeste Stefan (26) één van de sterkste mannen van Nederland werd

Stefan Lescher (26) uit het Twentse Geesteren was op jonge leeftijd al gek op sporten, maar door ongezonde voeding was hij aan de gezette kant. Hij werd daarom gepest op de middelbare school. Maar Stefan zette de knop om en ging aan de bak: in de sportschool. En na acht jaar trainen is hij één van de sterkste mannen van Nederland.

30 november