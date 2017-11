YouTube-ster zet zich na zelfmoordbrieven in voor de Kindertelefoon

YouTube-ster Gio krijgt wekelijks tientallen heftige brieven van jonge fans die met zichzelf in de knoop zitten. Ze schrijven hem over zelfmoord, in zichzelf snijden of mishandeling. ,,Ik wil graag helpen, maar ik ben ook maar gewoon een jongen van 19.”

Quote Soms zit ik ’s avonds laat met tranen over mijn wangen te lezen aan de keukentafel Louise, moeder van Gio. Tot voor kort deed Giovanni Latooy, die op YouTube bijna 800.000 volgers heeft, las Giop de brieven die hij kreeg wel. Maar hij had geen idee of en hoe hij moest reageren. Zijn moeder Louise probeert hem te helpen. ,,Soms zit ik ’s avonds laat met tranen over mijn wangen te lezen aan de keukentafel'', zegt ze. ,,Er zijn zó veel problemen bij de jeugd. Het is vreselijk, we voelen ons soms enorm machteloos.”



Gio en Louise reageren nooit, hoe verleidelijk het soms ook is. Gio: ,,Ik ben ook maar gewoon een jongen van 19. En mijn moeder is ook geen psycholoog.” Louise: ,,Ik ben bang dat ik iets verkeerds doe, of zeg. De problemen die kijkers soms vertellen; ze zijn hartverscheurend en soms levensbedreigend. Daar wil je geen risico mee lopen. Soms denk ik: kon ik maar bij iedereen langs gaan, kon ik al die meisjes en jongens maar troosten en helpen, maar het kan gewoon niet.”

Waarom vertellen jonge kinderen al hun problemen aan een YouTube-ster? ,,Ik denk dat het komt doordat ik altijd alles deel. Ik ben eerlijk en sta daarom dichtbij de fans. Ze zien mij als een vriend, als klankbord. Maar ik ben natuurlijk ook een afleiding tijdens ellende. Mijn vlogs zijn vrolijk en brengen hopelijk ook vermaak.”

Volledig scherm Gio vertelt in een van zijn vlogs geëmotioneerd over de brief van 'Mandy' © Gio

Kindertelefoon

Omdat Gio en Louise in hun maag zaten met alle ellende die hun werd toevertrouwd, besloten ze een samenwerking aan te gaan met de Kindertelefoon. ,,We hebben samen met hen een situatie in scène gezet waarin een jong meisje, mij een brief stuurt waarin ze vertelt dat ze mishandeld wordt. In de vlogs zoek ik deze 'Mandy' op omdat ik haar wil helpen. Uiteindelijk loopt het zo uit de hand, dat ik word geslagen door haar broer. Ik heb er heel veel reacties op gehad. Zelfs de politie hielp mee. Het moest natuurlijk wel geloofwaardig blijven.”

De in scène gezette vlogs hebben maar één doel: de jonge kijker laten zien dat veel jongeren kampen met problemen, en dat het nooit te laat is om om hulp te vragen. Louise: ,,Ik hoop dat ouders beseffen dat hun kinderen het niet altijd makkelijk hebben. We moeten letten op onze jeugd, en ze alle hulp bieden die ze nodig hebben.”

De Kindertelefoon is blij met de samenwerking. ,,YouTubers worden veel geconfronteerd met problemen van kinderen en jongeren. Maar zij kunnen niets met al die brieven. Wij wel. Er is natuurlijk niets mis mee, dat je je idool zo vertrouwt. Dat is iets heel moois. Maar buiten YouTube is Gio ook maar gewoon een jonge jongen, die niet weet wat hij hiermee moet. Het is niet zo dat hij de kijkers niet wíl helpen, hij weet gewoon niet hoe. Wij willen met deze campagne kinderen en jongeren laten weten dat ze bij ons terechtkunnen."

Brieven

Om te kijken hoe het er aan toeging, is Gio zelf ook langs geweest bij de kindertelefoon. ,,Ik heb natuurlijk niet meegeluisterd met de gesprekken, maar ik ben erg onder de indruk van hoe mensen daar werken. De hulp die ze bieden, en de manier waarop ze praten, vind ik heel bijzonder.”

Bang voor negatieve reacties over zijn geënsceneerde vlogs is Gio niet. ,,Ik hoop dat de kijkers beseffen dat dit iets is wat dagelijks gebeurt. Ik ben heel blij dat ik nu eindelijk wat kan doen. Want dat kon ik heel lang niet, ik wist gewoon niet wat ik moest doen aan zo veel ellende.”

De brieven die Gio heeft gekregen, blijven vertrouwelijk. De Kindertelefoon krijgt ze niet te zien. ,,Als kinderen en jongeren ons willen bellen, dan mogen ze dat zelf beslissen."