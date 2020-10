Younes kan na één flinke klap amper meer praten, tóch dit interview: ‘Kwaad? Ja man’

Er lijkt als je hem zo ziet eigenlijk niks aan de hand. Vrolijk lachend komt hij binnenlopen. De motoriek lijkt in orde. Soepeltjes gaat een kastdeurtje in de keuken open en pakt hij een glas. En hij belt zelfs, paar woorden, met een vriend. Het enige wat je ziet is dat litteken op de zijkant van zijn hoofd. Het gaat van oor tot oor, over zijn hoofd heen. Zijn hele schedel werd gelicht toen hij in coma lag.