Younes (26) kan na één klap nooit meer praten en eist driekwart miljoen van de dader

De enorme schadeclaim is gebaseerd op het feit dat Younes nooit meer zal kunnen werken en dus enkele decennia aan salaris misloopt. Hij had een prima baan bij een bedrijf en kon daar nog promotie maken. Met veel hulp zal hij in het beste geval wel op zichzelf kunnen wonen. De schadeclaim van afgerond 750.000 euro zal hij maandag tijdens de strafzaak tegen de verdachte indienen.

,,Zo’n hoge claim zie je niet vaak, maar het gebeurt steeds vaker”, zegt Edwin Bosch, die als letselschadeadvocaat Younes bijstaat voor de schadeclaim. ,,Het voordeel van een toegewezen claim door een strafrechter is dat dan de voorschotregeling geldt. Oftewel: als de dader na acht maanden niet kan betalen, keert de staat uit en gaat het CJIB het verschuldigde bedrag bij de dader innen. Als je via de civiele rechter je schadeclaim toegewezen krijgt, moet je zelf het geld gaan innen en dus maandelijks beslag laten leggen bij de dader.” Mocht de claim worden toegewezen, zal de dader in praktijk dus via het CJIB 7,5 ton moeten aflossen. Een bedrag waar je met een normaal salaris je hele leven niet meer vanaf komt.

Bekerfinale

De destijds 25-jarige Younes uit Lelystad was 5 mei vorig jaar speciaal met een groepje vrienden naar Zwolle gegaan om daar Bevrijdingsdag te vieren, maar vooral om in een café naar de bekerfinale van Ajax tegen Willem II te kijken. Na de rust stonden ze buiten voor de deur te praten, toen ineens een maaltijdkoerier door de straat ‘scheurde’.



De 22-jarige Levi el A. bezorgde op zijn scooter pizza’s en volgens een omstander reed hij gevaarlijk. Dat leidde tot duw- en trekwerk over en weer, totdat Levi van zijn scooter stapte, op Younes afliep en hem met één klap met gebalde vuist tegen de grond sloeg. Younes lag een tijd in coma en dreigde een ‘kasplant’ te worden. ,,Dat hij het heeft overleefd is een wonder”, zegt advocaat Sébas Diekstra, die de familie van Younes ook bijstaat.



Younes liep bloedingen in het hoofd en hersenen op, een hersenkneuzing, een breuk in een van de schedelbeenderen en een gedeeltelijke verlamming. Een deel van zijn schedel was enige tijd van zijn hoofd verwijderd om kneuzingen te laten herstellen.



,,Fysiek lijkt het ogenschijnlijk weer enigszins te gaan, maar als je hem hoort spreken weet je hoe mis het is. Hij kan heel slecht communiceren en door de neurologische schade ook amper functioneren”, aldus Diekstra.