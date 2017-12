Yade's huid is zo kwetsbaar als een vlinder

Yade heeft epidermolysis bullosa (EB) , een zeldzame, ernstige huidziekte, veroorzaakt door een defect in het dna. Stoten, schurende kleding, knellende schoenen, iets te stevig knuffelen of vasthouden: bij het minste of geringste kan de opperhuid losraken van de onderhuid. Toch is ze een groot deel van de dag een tevreden meiske dat met een grote open blik om zich heenkijkt. Het pijnlijkste moment is de wondverzorging en het vervangen van het verband, een dagelijkse taak waar haar ouders Wendy van Teeffelen en Stan Bons (beide 32) telkens een tot anderhalf uur mee bezig zijn. ,,Het doet ons pijn om haar pijn te doen. Maar het móet gebeuren'', zegt zij. De ouders ontdekten kort na de bevalling dat er iets mis was. Wendy: ,,Ik heb één minuut genoten. Toen zagen we dat op een deel van haar been geen huid zat. Dan schrik je je wezenloos. We moesten meteen naar het ziekenhuis."

Zeldzaam

Aanvankelijk kwamen ze in het lokale ziekenhuis in Nijmegen, maar daar wisten ze er geen raad mee - zo zeldzaam is de aandoening. ,,'s Avonds zijn we doorgestuurd naar het Radboudumc, een dag later werd het vermoeden EB uitgesproken en zijn Yade en Wendy per ambulance naar UMC Groningen vervoerd. Daar is het landelijk expertisecentrum voor EB gevestigd en kregen we de bevestiging. Maar pas twee dagen later volgde de uitslag welk type ze had'', vertelt Stan.



Dat was een verschrikkelijke periode. ,,We hadden nooit van EB gehoord, dus dan ga je googelen en zie je vooral de meest ernstige variant: kinderen die na twee weken overlijden, of binnen twee jaar. Kort na de bevalling waren we in ons hoofd al bezig met afscheid nemen, we spraken zelfs al over een eventuele crematie, afschuwelijk is dat'', vervolgt hij. Zij: ,,Gelukkig kwam toen de uitslag: Yade heeft de gemiddelde variant met een normale levensverwachting. Dat betekent wel dat ze haar leven lang zorg nodig zal hebben en met haar beperkingen zal moeten leren leven.''