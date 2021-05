Wybren van Haga is niet ineens beschaafd geworden, hij ziet genoeg draagvlak voor zijn eigen winkeltje

De Jonge: ‘Donor krijgt meer te zeggen over gebruik lichaamsma­te­ri­aal’

12 mei Mensen bij wie lichaamsmateriaal is afgenomen, bijvoorbeeld tijdens een medische behandeling, krijgen voortaan meer informatie over het mogelijke gebruik daarvan voor wetenschappelijk onderzoek. Zij mogen dat ook weigeren, maar niet als het gaat om restmateriaal dat wordt gebruikt voor medisch of biologisch onderzoek in het algemeen belang.