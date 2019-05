‘WWF schakelt sterilisatiearts in voor geboortebeperking rond beschermde natuur’

Het WWF heeft samen met het Amerikaans agentschap USAID en farmaceut Johnson & Johnson wereldwijd gezondheidskampen opgezet, waar ook zogenaamde ‘family planning’-projecten bij horen, meldt Zembla. In de uitzending van vanavond komt een dokter aan het woord die voor WWF in Noord-India sterilisaties uitvoerde bij de inheemse bevolking. De dokter is positief over het initiatief: ,,We hebben een bevolkingsexplosie hier in India, we moeten meer mannen aanmoedigen zich te laten steriliseren.”

Volgens de arts zijn de mensen achteraf overtuigd als ze merken dat de ‘seks erg plezierig is’. Het WWF schreef ook een handleiding over hoe geboortebeperking kan worden geïntegreerd in natuurbescherming. WWF Nederland bevestigt aan ZEMBLA dat ook vandaag de dag nog drie family planning-projecten lopen in Kameroen, Congo en Oeganda.