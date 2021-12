Wouter (14) zakt in elkaar op hockeyveld en overlijdt, school en club in rouw

In het Noord-Hollandse Beverwijk en omliggende dorpen is het verdriet onmetelijk groot sinds het plotse overlijden van Wouter Betjes. De 14-jarige scholier zakte afgelopen weekend na een inhaalwedstrijd op het hockeyveld in elkaar en overleed later in het ziekenhuis. Klasgenoten en (sport)vrienden zijn met stomheid geslagen. ,,Zo’n leuk, vrolijk en getalenteerd ventje. Het is verschrikkelijk”, vertelt rector Marcel Kemper van het Felisenum in Velsen-Zuid tegen deze site.

De 14-jarige Wouter uit Beverwijk speelde zaterdag een inhaalwedstrijd tegen een elftal van HC Bloemendaal. Na afloop zakte hij onderweg naar de dug-out in elkaar en werden direct hulpdiensten ingeschakeld. In de tussentijd gingen aanwezige ouders en een clubarts over op reanimatie. De jongen werd uiteindelijk met spoed naar het ziekenhuis in Amsterdam gebracht. Later op de dag kwam het bericht binnen dat Wouter was overleden.

Hartspier aangetast

Uit onderzoek van het AMC bleek dat een hartspier van Wouter was aangetast en verzwakt door een virus. ‘We zijn verdoofd en stil. Onze lieve, stoere en slimme Wouter is plotseling overleden. Zo’n groot en onverwacht verlies’, schrijven de ouders van Wouter in een verklaring. In de verdrietige tekst op Memori.nl laten ze weten dat het ‘fijn is dat ons als gezin nu de tijd en ruimte gegund wordt om te landen in deze nieuwe werkelijkheid en stap voor stap keuzes te maken die noodzakelijk zijn. Want dat Wouter een mooi afscheid krijgt, en dat jullie daar op enige manier onderdeel van zullen zijn, is een feit en voor ons een steun en troost.’

De uitvaart van Wouter wordt komende zaterdag naar verwachting druk bezocht, getuige de grote hoeveelheid aan berichten die op sociale media circuleren. ,,Iedereen is er kapot van”, zegt rector Marcel Kemper van Gymnasium Felisenum in Velsen-Zuid, waar Wouter in de vierde klas zat. ,,We hebben net iets meer dan 600 leerlingen. Iedereen hier kent elkaar goed. Het overlijden van Wouter hakt er dan ook enorm in.” Voor scholieren die behoefte hebben aan steun is er voldoende zorg en ondersteuning, laat Kemper weten.

Bijeenkomst

Dezelfde verslagenheid is voelbaar bij BHC, voluit Beverwijkse Hockey Club Overbos. In een bericht op de website spreekt de vereniging van ‘verschrikkelijk nieuws’. Enkele uren na het drama organiseerde de club met het hele team en de ouders een bijeenkomst om te praten over de gebeurtenissen. Daarbij was ook slachtofferhulp aanwezig. Een dag later vond er een soortgelijke bijeenkomst plaats bij Hockeyclub Bloemendaal, waar Wouter op het veld in elkaar zakte. ‘Deze tragische gebeurtenis heeft een enorme impact op alle spelers en begeleiders die zaterdag aanwezig waren’, schrijven beide verenigingen op de site.

Voor Wouter is een online condoleanceregister en gedenkplaats geopend. Inmiddels hebben meer dan 12.000 sympathisanten een virtueel kaarsje voor Wouter aangestoken. Honderden vrienden en bekenden komen superlatieven tekort als ze Wouter moeten omschrijven. Niet alleen was hij een slimme scholier en een getalenteerde hockeyspeler, ook was hij ‘een goede schaker’ en ‘als een trompetist een genot om erbij te hebben’. Kortom: ‘een alleskunner’, zo schrijft iemand.

