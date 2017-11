Wordt het vissen met stroomstootjes vanaf vandaag verboden?

De Nederlandse visserij beleeft vandaag een spannende dag. In het Europese Parlement wordt besloten of het afgelopen moet zijn met de pulskor of juist niet.

Voor Nederland is het vissen met kleine stroomstootjes een innovatieve manier om de schol of tong snel en met weinig milieuschade van de zeebodem op het bord te krijgen; andere landen zijn als de dood dat hun concurrentieachterstand nóg groter wordt.

Dat is in Brussel natuurlijk geen argument en dus proberen ze de pulsvisserij met verhalen over milieuschade in diskrediet te brengen. ,,Zoveel fakenieuws en broodjeaapverhalen heb je zelden gezien en gehoord, Trump is er niks bij”, verzucht VisNed-voorzitter Pim Visser kort na een bezoek aan Londen. Eerder ergerde hij zich al rot aan een Franse journalist die maar over zijn hand blééf wrijven nadat hij die in een bak water met stroompulsen had gestoken.

Volledig scherm © ANP Visser zelf zwéért bij de pulsvisserij, waarmee Nederland al sinds 2009 op steeds grotere schaal experimenteert. Door de platvis met kleine stroomstootjes op te schrikken en de netten in te jagen, hoeven vissers niet meer met zware netten en kettingen de totale zeebodem om te woelen. Zo pakken ze minder ondermaatse vis, planten, zeesterren en zee-egels mee, en sparen ze tot wel 50 procent brandstof uit.

Vrijgeven

De Europese Commissie is zó overtuigd van de voordelen van de pulsvisserij dat ze die al volledig wilde vrijgeven, maar de lidstaten hielden dat tegen. En nu onderneemt het Europese Parlement een nieuwe poging de deur open te wrikken. Bepalend zijn twee voorstellen die vandaag op tafel liggen. Eén van de (Franse) voorzitter van de visserijcommissie, de republikein Alain Cadec, die de pulskor wil uitbannen, en een compromisvoorstel van diens Spaanse partijgenoot Gabriel Mato, waaraan ook ChristenUnie-Parlementariër Peter van Dalen flink meeschreef.

Dat van Cadec moet meteen van tafel, zegt Visser: ,,Die man wil de klok vijf, zes jaar terugzetten en alles wat met innovatie te maken heeft overboord gooien.” Het compromisvoorstel van Mato/Van Dalen is wel oké. Het komt erop neer dat de tijdelijke ontheffingen waarmee 84 Nederlandse en tien Belgische kotters nu de pulsvisserij kunnen uitoefenen, over twee jaar worden omgezet in permanente vergunningen. Maar dan wel op voorwaarde dat wetenschappelijk onderzoek in die tussentijd uitwijst dat de pulsvisserij inderdaad volledig onschadelijk is.

De Nederlandse vaste leden van de visserijcommissie, Peter van Dalen en Annie Schreijer-Pierik (CDA), zijn daar niet bang voor. Van Dalen: ,,Wageningen Universiteit is daar al druk mee bezig. Ongeveer elk plantje en diertje op de zeebodem wordt bekeken.” Zorgvuldiger dan het nu gaat kan het niet, zegt ook Schreijer: ,,Alles is al bekeken: welke vissen je er wel mee vangt en welke niet, welke een gebroken ruggetje hebben. Alle onderzoek tot nu toe wijst uit dat dit een prima innovatie is. Wij zijn gewoon hét land van de pulskor.”