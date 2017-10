Wordt het tijd voor De Kuip? Kaarten Oranje Leeuwinnen standaard uitverkocht

De Oranje leeuwinnen spelen vanavond in eigen land een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen. Het NoordLease stadion in Groningen is stijf uitverkocht, net als het Goffertstadion van NEC, waar de volgende kwalificatiewedstrijd wordt gespeeld. Is het niet eens tijd voor de ArenA of de Kuip?

Het kán wel, want Nederland speelt nog drie kwalificatiewedstrijden in eigen land waarvoor de locatie nog niet is vastgelegd, onder meer op vrijdag 6 april tegen Noord-Ierland en dinsdag 12 juni tegen Slowakije. De Kuip is op 6 april voor zover bekend nog vrij. Feyenoord speelt op 1 april nog thuis tegen Excelsior, en reist het volgende weekend af naar Twente. In de Arena speelt Ajax op 8 april tegen Heracles, wat een bezoek van de Oranjevrouwen organisatorisch lastiger maakt. Maar in juni is de competitie al voorbij, dus dat zou een eventueel bezoek niet in de weg moeten staan.

De Kuip biedt plaats aan ruim 51.000 supporters, de Arena aan zo'n 53.000. Ruim twee keer zo veel als er vanavond in het voormalige Euroborg-stadion (22.550) in Groningen passen. ,,Maar", zegt Daan Schippers van de KNVB: ,,De keuze voor de stadions hangt niet alleen af van de huidige vraag. Ten eerste is er de logistiek, en ten tweede is er de vraag of we dergelijke stadions inderdaad vol kunnen krijgen. De prestaties van de vrouwen in de kwalificatie spelen ook mee."



Schippers verwacht dat de Kuip en de Arena nu nog te groot zijn. ,,Eerder wordt gedacht aan de stadions van bijvoorbeeld PSV of FC Twente. We bekijken het stap voor stap." De KNVB is er wel mee bezig en geeft aan het 'hartstikke mooi te vinden' om de vrouwen te laten spelen in een volle Kuip of Arena. ,,Het is alleen nu nog te vroeg om dergelijke beslissingen te nemen."



De populariteit van zowel de wedstrijd van vanavond tegen Noorwegen, als die van volgende maand tegen Noord-Ierland doet wel vermoeden dat de Oranjevrouwen de Kuip of de ArenA kunnen vullen. ,,De wedstrijd van vanavond was binnen drie dagen uitverkocht", vertelt Schippers. ,,Die van volgende maand in Nijmegen (plek voor 12.500 man) binnen drie uur."

Quote Hartstikke mooi als de vrouwen spelen in een volle Kuip of Arena. Maar het is alleen nu nog te vroeg om dergelijke beslissingen te nemen. KNVB

Prijs

Dat de animo groot is, bewijst ook het aantal mensen dat vandaag, voorafgaand aan de wedstrijd, nog op zoek is naar kaartjes. Op onder meer Facebook, Ticketswap en Marktplaats staan honderden oproepjes. Maar: factoren zoals de lage prijs, het feit dat het herfstvakantie is, en de locatie buiten de Randstad spelen ook mee. Een los kaartje kost namelijk maar 10 euro, groepskaarten maar 6 euro. Die lage prijs maakt het voor fans toegankelijk, maar ook de locatie speelt mee. Veel mensen die vandaag nog op zoek zijn naar een kaartje, komen uit de omgeving van Groningen.

,,Voor mij persoonlijk is het fijner dat ze vanavond hier spelen", bevestigt Tanja Timmerman uit het Groningse Haren. ,,In de Kuip of de Arena was ik niet gegaan.

Maar ik zou het de speelsters natuurlijk heel erg gunnen, vanwege de erkenning."

Tanja ging pas laat op zoek naar kaarten, en ontdekte teleurgesteld dat alles al was uitverkocht. Via Facebook, Marktplaats, Twitter én Ticketswap ging ze op zoek naar kaartjes voor haar en haar dochter. Uiteindelijk had ze via Marktplaats succes. ,,Om één kaart te bemachtigen is niet zo moeilijk, die worden zo her en der wel aangeboden. Maar ja, als je samen wilt gaan en bij elkaar wilt zitten, is dat natuurlijk niet zo leuk. Ik ga met mijn dochter van 14, dus dan is apart zitten eigenlijk geen optie."